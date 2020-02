CMVM fixa preço da OPA da Cofina sobre Media Capital em 2,3336 euros por ação

o valor médio da ação da Média Capital, para 100% do capital, corresponde a 1,90 euros".

Dado que "a contrapartida mínima assim determinada é inferior ao valor oferecido pela Cofina no anúncio preliminar", será este último que vigorará.A Cofina reviu em baixa, a 23 de dezembro, o valor a pagar à Prisa, principal acionista da dona da TVI. "O preço máximo por ação da Media Capital previsto resultante do contrato de compra e venda corresponde, agora, a 1,5406 euros (por contraposição ao montante de 2,1322 euros divulgado no anúncio preliminar da Oferta)", indicava a empresa liderada por Paulo Fernandes.

O valor do negócio da compra da Media Capital, dona da TVI, pela Cofina, que tinha sido inicialmente avaliado em 255 milhões de euros, foi, portanto, revisto em baixa, para 205 milhões. O preço de aquisição passou para 123,29 milhões de euros, que somado à dívida da Media Capital resulta num "entreprise value" de 205 milhões de euros, referia o comunicado divulgado junto da CMVM.



Assim sendo, a Cofina ofereceu como contrapartida mínima 2,3336 euros por ação, pelo que será esse o preço que vai vigorar (e que é superior aos 1,90 euros apurados pelo auditor independente como valor médio da ação da empresa liderada por Paulo Fernandes) na oferta que abrange 5,31% do capital da dona da TVI. Por outro lado, a Cofina desceu de 2,1322 para 1,5406 euros o valor a pagar à Prisa pela sua parte, que ascende a 94,69% da Media Capital.



A Cofina detém, além do Correio da Manhã e do Record, a CMTV, o Jornal de Negócios, a revista Sábado, entre outros títulos.



A Media Capital conta com seis canais de televisão e a plataforma digital TVI Player. Além da TVI, canal generalista em sinal aberto que celebra 26 anos, conta com a TVI24, TVI Reality, TVI Ficção, TVI Internacional e TVI África. Além disso, a Media Capital tem também rádios, onde se inclui a Comercial.



A 29 de janeiro último os acionistas da Prisa e os acionistas da Cofina aprovaram a operação.