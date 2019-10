Cofina pediu registo da OPA sobre a Media Capital na sexta-feira

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) "confirma ter recebido da Cofina SGPS na sexta-feira, dia 11 de outubro, o pedido de registo da Oferta Pública de Aquisição de ações representativas do capital social do grupo Media Capital SGPS, com isso se dando sequência, nos trâmites habituais, à análise da operação", disse fonte oficial do órgão supervisor.

O prazo para a Cofina requerer à CMVM o registo da OPA sobre a Media Capital terminou na sexta-feira. Em 21 de setembro, a dona do Correio da Manhã anunciou que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para comprar a totalidade das ações que detém na Media Capital, valorizando a empresa ('enterprise value') em 255 milhões de euros. A operação de compra inclui também a dívida da Media Capital. "O objeto da oferta é constituído pela totalidade das 84.513.180 ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de 1,06 euros, representativas do capital social e dos direitos de voto da sociedade visada", indicou a Cofina no anúncio preliminar da oferta. A Cofina, empresa liderada por Paulo Fernandes, espera que a compra da Media Capital resulte em sinergias de 46 milhões de euros. Além disso, a dona do Correio da Manhã estima que a compra esteja concluída no primeiro semestre de 2020. A transação está sujeita a certas condições, em particular a aprovação dos reguladores e a realização de um aumento de capital da Cofina em 85 milhões de euros para o financiamento parcial da compra da participação da Prisa na Media Capital, que detém a TVI. A Cofina espera financiar a operação de compra com 220 milhões de euros de dívida ('debt financing') e 85 milhões de euros do aumento capital. Segundo a empresa, 50 milhões de euros de fundos captados serão utilizados para pagar os custos da transação e refinanciar a dívida líquida da Cofina. Além disso, metade do aumento de capital será garantido pelos acionistas principais. Em 07 de outubro, fonte oficial da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) disse à Lusa que o regulador já tinha sido notificado pela Autoridade da Concorrência (AdC) para emitir um parecer sobre o negócio. O grupo Cofina detém, além do Correio da Manhã e do Record, a CM TV, o Jornal de Negócios, a revista Sábado, entre outros títulos. Por sua vez, a Media Capital conta com seis canais de televisão e a plataforma digital TVI Player. Além da TVI, canal generalista em sinal aberto que celebra 26 anos, conta com a TVI24, TVI Reality, TVI Ficção, TVI Internacional e TVI África. A Media Capital tem também rádios, onde se inclui a Comercial.