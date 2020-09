CMVM mantém investigação de eventual concertação entre Prisa e Mário Ferreira

Perante o anúncio para o acordo de venda da posição da Prisa na Media Capital, em que foi esta empresa que diz não haver lugar a uma oferta pública de aquisição, já que a posição vai ser vendida em blocos, sem domínio de qualquer um dos compradores, a CMVM realça que continua a averiguar se há "concertação entre a Prisa e a Pluris [de Mário Ferreira]".Esta investigação, disse fonte oficial, não é afetada "pela futura e eventual (porque sujeita ainda a apreciação em assembleia geral da Prisa) alienação da participação detida ainda pela Prisa no capital da Grupo Media Capital".O regulador realça ainda que "o procedimento de análise pela CMVM da OPA (oferta pública de aquisição) anunciada pela Cofina seguirá os seus termos, dado não estar sujeita a qualquer condição quanto à manutenção da participação pela Prisa no capital do Grupo Media Capital". Nessa oferta, aguarda-se a determinação da contrapartida mínima por auditor independente.A Cofina oferece 0,415 euros por cada ação da Media Capital.