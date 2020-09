Prisa vende participação na dona da TVI por cerca de 37 milhões

Leia Também Media Capital recomenda aos acionistas que rejeitem oferta da Cofina

0,415 euros por cada ação da Media Capital, o que pressupunha que a Prisa receberia pela sua participação pouo mais de 20 milhões, se vendesse na OPA. A contrapartida da Cofina não difere muito do valor que Mário Ferreira pagou pelos 30% que detém na Media Capital. Em maio, o dono da Douro Azul anunciou a aquisição de 25.539.883 títulos por um total de 10,5 milhões de euros, o que representa 41,1 cêntimos por ação.



A Prisa acordou a venda da totalidade da sua participação na Media Capital, dona da TVI e da Rádio Comercial, a "um conjunto de investidores"por 36,85 milhões de euros. Em comunicado enviado ao regulador do mercado espanhol (CNMV) , a Prisa indica que a operação recebeu o aval da Pluris, de Mário Ferreira, que detém mais de 30%.Ainda que estivesse a decorrer o período para o registo da OPA da Cofina sobre a Media Capital, a Prisa antecipou-se e firmou acordos independentes com vários investidores para a venda da sua posição de 64,47%. Não esclarece a quem vendeu, e que percentagem alienou a cada uma das entidades, pelo que fica por saber se algum desses investidores ou o seu conjunto ficam obrigados a lançar uma OPA concorrente à da Cofina, empresa que detém o Negócios."Depois de levar a cabo, através de uma entidade financeira, um processo de prospeção de mercado para a procura de potenciais investidores, a Vertix [que é a empresa da Prisa que detém a posição na Media Capital] subscreveu hoje [sexta-feira, 4 de setembro] com uma pluralidade de investidores acordos independentes de compra e venda de ações da entidade cotada portuguesa Media Capital, que no seu conjunto representam a totalidade da posição acionista (64,47%) detida pela Vertix na Media Capital", explica em comunicado a Prisa.A operação deve ser feita, explica a empresa espanhola, em simultâneo mediante a transmissão de bloco de ações por um preço total de 36,850 milhões de euros, o que avalia a empresa em 150 milhões de euros.Segundo diz a Prisa é um prémio de 63% face ao preço oferecido pela Cofina na OPA. A Cofina reformulou a oferta sobre a Media Capital, tendo oferecido uma contrapartida deO preço agora acordado implicará o registo de uma menos valia contabilística de 48,5 milhões nas contas da Prisa.