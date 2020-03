A Cofina considera que o acordo com a Prisa para a compra da Media Capital "não caducou por efeito do insucesso do aumento de capital da Cofina" e entende que não há lugar ao pagamento de 10 milhões de euros ao grupo espanhol.





"Não obstante, a Cofina enviou à Prisa, em 12 de março, uma notificação de resolução do contrato (na base de fundamentos que oportunamente serão objeto de divulgação pública), condicionada a que, no prazo de sete dias, a Cofina e a Prisa não venham a acordar numa modificação do contrato de forma a restabelecer um equilíbrio das prestações recíprocas conforme com os princípios da boa-fé". Assim, diz, entende que "não são devidos os 10 milhões de euros".

A Cofina, dona do Negócios, Correio da Manhã, CMTV, Record, Sábado, entre outras publicações, indicou esta sexta-feira ter notificado a Prisa da resolução do contrato referente à compra da Media Capital, dona da TVI e Rádio Comercial.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Cofina refere que "no âmbito da operação de aquisição da participação detida pela Prisa na Media Capital" considera que, "no seu entendimento, o contrato não caducou por efeito do insucesso do aumento de capital da Cofina, cujo prospeto foi objeto de divulgação no passado dia 17 de fevereiro".