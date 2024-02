Dono do Jornal Económico vai investir nos media em África

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

N’Gunu Tiny, dono do Jornal Económico, Forbes Angola e África Lusófona e semanário Novo, criou a Media 54 uma subsidiária para investimentos nos media em países ou projetos africanos de língua inglesa, que posteriormente se poderá estender aos falantes de língua francesa.



O nome escolhido tem a ver com o número de países existentes no continente africano, precisamente 54.





...