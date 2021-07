Eleven renova direitos de transmissão de jogos da Bundesliga até 2025

A Eleven assegurou os direitos de transmissão dos jogos da liga alemã de futebol, a Bundesliga, por um período de mais quatro épocas desportivas vigorando até 2025. Desta forma, uma vez que o acordo entra em vigor já no início da época 2021-22, a Bundesliga continuará a fazer parte da programação dos canais da Eleven.A empresa indica em comunicado que "os jogos serão transmitidos em direto, em alta-definição e em exclusivo na Eleven, com comentários em português."O acordo foi alcançado para os mercados de Portugal e Bélgica, com a Eleven a indicar que este acordo prevê "também a renovação dos direitos de transmissão da Bundesliga 2, a segunda competição mais importante da Alemanha, e os direitos de transmissão da Supertaça Alemã entre o Borussia Dormund e o Bayern München, que terá lugar a 17 de agosto, assim como dos play-offs de despromoção em cada época.""Esta renovação insere-se numa estratégia de renovação e consolidação do portefólio de conteúdos que detemos atualmente para Portugal", explica Jorge Pavão de Sousa, managing director da Eleven em Portugal. "Estas quatro épocas adicionais são uma garantia que vai para além dos acordos de distribuição alcançados e que permite quebrar a maturidade dos contratos no próximo ciclo, assegurando o reforço do compromisso de longo prazo da Eleven em Portugal"."Trata-se, no fundo, da prova da confiança depositada em nós pelos nossos parceiros, nomeadamente pela Bundesliga, que foi uma competição que cresceu em termos de notoriedade de marca em Portugal a 2 dígitos percentuais e uma audiência mais atenta, em parte pela grande performance dos jogadores portugueses como André Silva, Raphaël Guerreiro e Gonçalo Paciência bem como o acompanhamento que a nossa equipa deu durante estes últimos 3 anos", acrescenta o responsável.Já Robert Klein, CEO da Bundesliga International, refere que a "Eleven Sports é um parceiro de confiança, que tem como ambição inovar constantemente a experiência de transmissão para os nossos adeptos". "Alargar o nosso acordo nestes dois mercados [Portugal e Bélgica] é prova da nossa intenção em continuar a construir a Bundesliga local e, com jogadores como Thorgan Hazard, Koen Casteels e Raphaël Guerreiro, temos o poder das estrelas que levam a que os adeptos locais se sintonizem para assistir cada jogo."No final do ano passado, a operadora de canais desportivos anunciou que continuará a transmitir em Portugal até 2024 os jogos da Liga dos Campeões.