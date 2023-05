Na sequência das deliberações aprovadas nesta sexta-feira na Assembleia Geral de Acionistas da Impresa, foram eleitos os órgãos sociais para o quadriénio 2023-2026, tendo Francisco José Pereira Pinto Balsemão (na foto) sido reconduzido como presidente do conselho de administração, informou a empresa em comunicado à CMVM.

Como vice-presidentes mantêm-se Francisco Maria Supico Pinto Balsemão e António Horta Osório. Recorde-se que na AG extraordinária de setembro passado tinha já sido aprovada a entrada de Horta Osório no "board" da empresa, que passou então a contar com dois vice-presidentes depois de aprovada uma alteração aos estatutos nesse sentido.

Mantêm-se como vogais - da administração da dona da SIC e do Expresso - Francisco Pedro Presas Pinto de Balsemão, Manuel Guilherme Oliveira da Costa, Maria Luísa Anacoreta Correia e Ana Filipa Saraiva Mendes e entra ainda um quinto elemento: Catarina do Amaral Dias Duff Burnay.



Nesta assembleia geral foi também aprovada a proposta de aplicação de resultados, "a qual propôs a aplicação do resultado líquido positivo apurado no exercício de 2022, no montante de 9.963.929,58 euros, da seguinte forma: - Reserva Legal: 498.196,48 euros - Reservas Livres: 9.465.733,10 euros".

Leia Também Antigo edifício da SIC vendido por 11 milhões

A Impresa encerrou a sessão desta sexta-feira a ceder 1,88% para 16 cêntimos por ação.