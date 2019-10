O Fundo de Investimento de Mobiliário NB comprou no dia 9 de outubro 183.333 ações da Cofina, passando a deter 2,148% do capital da Cofina, revela o comunicado emitido esta segunda-feira, 14 de outubro, para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Este reforço de posição surge numa altura em que a Cofina, dona do Negócios, lançou uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a Media Capital, dona da TVI.Desde o lançamento da OPA que as ações da Cofina têm desvlaorizado. A operação foi anunciada no dia 21 de setembro e, desde então, os títulos já afundaram mais de 23%.