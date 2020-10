Global Media avança com despedimento coletivo

A Global Media, dona do Diário de Notícias, TSF e Jornal de Notícias, vai implementar um despedimento coletivo que passa pela rescisão com 81 trabalhadores, 17 dos quais jornalistas.





A notícia foi avançada pelo Expresso, que cita um comunicado enviado pela administração aos funcionários esta sexta-feira.



Concorrência analisa compra do controlo da dona do DN pela empresa de Marco Galinha Leia Também

No documento, a empresa que vai ter o empresário Marco Galinha com 40% do capital, diz que "a profunda quebra de receitas do sector, em particular na área da imprensa, impõe à Global Notícias, Media Group, SA uma opção difícil, mas inadiável: iniciar um processo de despedimento coletivo que abrange 81 colaboradores, 17 dos quais jornalistas".