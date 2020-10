Grupo Bel quer 51% do Global Media e DN vai voltar a ter diário em papel

Leia Também Galinha põe Saraiva a liderar dona do JN e DN após comprar-lhe empresa falida

Diz que a escola de Belmiro de Azevedo é a sua e por isso prefere não partilhar. Marco Galinha, presidente do grupo Bel, está a tomar conta do Grupo Global Media, que detém, entre outros, títulos como o DN, JN, TSF, Jogo. O Grupo Bel tem também uma participação minoritária de 10% do Jornal Económico.Quanto à Global Media, Marco Galinha assume, em entrevista ao Público , que o objetivo é ficar com 51% do grupo. Depois de já ter comprado as participações da banca, o empresário diz que vai comprar as participações de Joaquim Oliveira, através da Olivemedia, de 19,25%, e os 10,5% da Grandes Notícias. Ainda faltará depois cerca de 10% que será feito numa segunda fase, existindo um acordo com os acionistas José Soeiro e KNJ para o grupo Bel exercer uma opção de compra.Marco Galinha recusa-se a falar de valores destes negócios, dizendo estarem abrangidos por um acordo de confidencialidade.Assume que em seis meses terá um EBITDA zero, o que compara com um valor negativo de 1 milhão de euros por mês. "Queremos sair dos prejuízos em seis meses" com base no plano feito no passado e que está em curso. O seu plano, diz, é de investimento. E não de redução de jornalistas, diz.O DN "tem de passar a diário em papel novamente" e "ser o grande jornal da região de Lisboa". E o jornal desportivo O Jogo vai ter a versão de Lisboa e do Porto. Para a TSF diz querer que seja a rádio para o país inteiro.Assegura, por outro lado, que o grupo vai ter um pensamento lusófono, virado para África.