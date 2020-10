Google investe mil milhões em novo produto noticioso

A Google anunciou que vai investir mil milhões de dólares na criação de um novo conteúdo noticioso ao longo dos próximos três anos.

"Eu sempre valorizei o jornalismo de qualidade e sempre acreditei que uma indústria de notícias vibrante é crítica para o funcionamento de uma sociedade democrática", defende Sundar Pichai, numa publicação divulgada esta quinta-feira através do blogue da Google.

A gigante tecnológica vai lançar um novo produto, o Google News Showcase, que vai servir de montra aos média para as suas notícias. A diferença está na escolha das notícias que são exibidas: são selecionadas pelos meios de comunicação, em vez de respeitarem os algoritmos. O produto vai ser testado no Brasil e na Alemanha antes de chegar a outros países. Publicações como os germânicos Der Spiegel e Die Zeit, ou a Folha de S. Paulo, no caso do Brasil, são alguns dos parceiros que serão parte do programa.





"Queremos ter um papel a ajudar o jornalismo no século XXI", diz Pichai, apontando para as disrupções que tem havido no modelo de negócio do jornalismo, passando pela publicidade, subscrições e pela adaptação ao mundo digital.





Há vários anos que as gigantes tecnológicas têm sido pressionadas pelos meios de comunicação social. Os média têm pedido também ao Facebook que faça pagamentos regulares à indústria atendendo à partilha destes conteúdos na rede social.





A líder do Conselho Europeu de Publicações afirmou, em declarações ao Financial Times, que este grupo está "cético" em relação à ideia da Google. "Ao lançar este produto, a Google pode ditar termos e condições, minar legislação desenhada para criar condições para uma negociação justa e ao mesmo tempo dizer que está a ajudar a financiar a produção de notícias", afirmou Angela Mills Wade.