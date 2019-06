Se for aprovada, esta lei permitirá aos publishers terem uma exceção às regras de concorrência (que não permitem a negociação em cartel) por quatro anos para negociarem coletivamente com as plataformas online uma forma de dividirem as receitas com publicidade digital. Journalism Competition and Preservation Act" que, segundo o The News York Times , tem apoio bipartidário tanto no Congresso como no Senado.Se for aprovada, esta lei permitirá aos publishers terem uma exceção às regras de concorrência (que não permitem a negociação em cartel) por quatro anos para negociarem coletivamente com as plataformas online uma forma de dividirem as receitas com publicidade digital.

"Os produtores de notícias têm de continuar a investir na qualidade do jornalismo e não podem fazê-lo se as plataformas tiverem acesso ao que quiserem sem pagar por isso", alerta David Chavern, presidente da organização, assinalando que os "jornalistas têm de ser pagos".Apesar da dimensão do número ser equivalente às receitas de publicidade digital (5,1 mil milhões de dólares) de toda a indústria dos media norte-americanos, a News Media Alliance alerta que esta estimativa de receita é "conservadora" dada a dificuldade de quantificar o valor real.Tal acontece porque a empresa tem uma posição dominante no mercado e uma variedade de produtos que usam as notícias para atrair tráfego, mas também porque não é considerado o valor dos dados pessoais dos utilizadores que clicam nos artigos através das plataformas da Google.Outra das conclusões do estudo é que as notícias estão a tornar-se cada vez mais importantes para a tecnológica norte-americana. O tráfego que vai do motor de busca para os sites dos órgãos de comunicação social aumentou mais de 25% entre janeiro de 2017 e janeiro de 2018 para aproximadamente 1,6 mil milhões de visitas por semana. "Isto significa que mais dinheiro está a ir para a Google e não para os publishers que produzem o conteúdo", avisa Chavern.Para a News Media Alliance é preciso criar legislação que permita a negociação coletiva dos produtores de conteúdos com plataformas como a Google e o Facebook de forma a negociar melhores condições na distribuição de conteúdos e de receitas. Neste momento, está em discussão no Congresso norte-americano o "De acordo com o mesmo estudo, em 2008 a Google registava receitas de apenas 100 milhões de dólares com o Google News.