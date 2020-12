Governo aprova RTP África e Canal do Conhecimento na TDT

"Foi aprovada a resolução que alarga a rede de TDT, atribuindo dois novos serviços de programas além da oferta existente. Incluem-se, aqui, dois canais da RTP - Rádio e Televisão de Portugal, nomeadamente a RTP África e um novo serviço de programas dedicado ao conhecimento, aumentando para nove o total de canais disponíveis naquela plataforma de acesso livre e gratuito", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.Atualmente a oferta da TDT é composta pela RTP1, RTP2, SIC, TVI, RTP3, RTP Memória e ainda o canal Parlamento (AR TV).O anúncio dos canais RTP África e do Canal do Conhecimento na plataforma TDT tinha sido feito pelo secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, no parlamento, em 09 de novembro.Entretanto, em 10 de novembro, o presidente da RTP, Gonçalo Reis, disse à Lusa que a entrada da RTP África e do canal do Conhecimento na TDT "são desafios novos e estimulantes do ponto de vista conceptual para a RTP".Nessa altura, o presidente da RTP sublinhou que a RTP África que vai passar a estar na TDT vai ter "conteúdos sobre as comunidades reforçado".No parecer entretanto emitido, o Conselho de Opinião da RTP defendeu que a disponibilização de mais dois canais da RTP na TDT "só deve ocorrer com garantia do não desequilíbrio financeiro da empresa pública".O órgão considerou "extremamente positiva" a introdução de novos conteúdos na TDT - RTP África e Canal do Conhecimento -, mas questiona "de onde irão surgir os proveitos para desenvolver estes projetos", lê-se no parecer sobre a proposta de alargamento da oferta de canais na plataforma de televisão gratuita.