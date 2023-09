Governo equaciona compra de participações de Marco Galinha na Lusa

Leia Também Grupo Bel e Global Media colocam à venda 45,7% da Agência Lusa

O Governo está a estudar a possibilidade de adquirir as participações na agência Lusa que o Grupo Bel e a Global Media, liderados por Marco Galinha, anunciaram querer alienar por considerar que deixaram de ser estratégicas.Essa hipótese foi colocada em cima da mesa depois de as duas empresas terem publicitado a intenção de venderem as suas participações na agência Lusa, que perfazem 45,71%, no quadro da entrada de um novo acionista no capital da dona do Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF - o UCAP Group, uma sociedade gestora de fundos suíça, da qual o ministro, Pedro Adão e Silva, foi informado, adiantou o Ministério da Cultura numa declaração à Lusa.Nessa nota, enviada igualmente ao Negócios, que tinha questionado o Governo na sequência desse anúncio sobre a possibilidade de reforçar a posição do Estado, o Ministério da Cultura sublinha que, "em face destes desenvolvimentos, e considerando o serviço público fundamental prestado pela Lusa, o Estado procurará uma solução que preserve o papel estratégico da agência noticiosa portuguesa", revelando que, nesse sentido, "a agência Lusa promoveu junto de uma empresa de consultadoria e auditoria um estudo de avaliação do valor dos seus capitais próprios que já foi concluído e está, neste momento, a aguardar parecer dos serviços do Ministério das Finanças"."Concluído este processo e caso haja acordo com o Grupo Bel e a Global Media quanto ao valor da operação, os restantes acionistas privados serão contactados, com o objetivo de apurar da sua disponibilidade para acompanharem um eventual reforço do peso acionista do Estado", complementa.A Agência Lusa é detida em 50,15% pelo Estado, pelo que se avançar com a compra das participações de 45,71% (22,35% das Páginas Civilizadas, do Grupo Bel, mais 23,36% da Global Media), passa a ficar com 95,86% do capital da agência. O restante capital pertence à NP-Notícias de Portugal (2,72%), ao jornal Público (1,38%), à RTP (0,03%) e à Empresa do Diário do Minho (0,01%).O Ministério da Cultura salienta, no entanto, a que "a concretizar-se uma alteração da estrutura acionista da Lusa, esta operação implicará necessariamente uma revisão do modelo de governação da agência, de modo a garantir que não haja nenhum risco de interferência política na sua independência editorial".Esta revisão, assinala, "obriga a um diálogo com os partidos com assento parlamentar, para o qual o Governo está inteiramente disponível".