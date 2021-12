Guerra do streaming leva grupos de media a investir 100 mil milhões em conteúdos

Leia Também Fazer crescer o catálogo é a justificação apontada pelas empresas de streaming para subir preços

Quando a pandemia chegou, em março de 2020, trazendo confinamentos um pouco por todo o mundo, muitos viraram-se para o streaming de vídeo, "engordando" a base de subscritores dos diversos serviços disponíveis. Mas, se em 2021 já foi registado algum abrandamento nas subscrições, com 2022 ao virar da esquina começam já a ser sentidos alguns investimentos para continuar a manter os utilizadores - uma das grandes apostas está ligada aos conteúdos.Os oitos principais grupos de media dos Estados Unidos têm planos para investir pelo menos 115 mil milhões de dólares (101,9 mil milhões de euros), números avançados pelo jornal Financial Times. Estes investimentos estarão canalizados para conteúdos como novos filmes e séries. Além dos filmes, há ainda a aposta na transmissão de conteúdos desportivos.As contas do FT têm em conta as análises dos relatórios divulgados ao mercado pelas diferentes companhias. A lista inclui a Walt Disney, dona do serviço de streaming Disney+, a Comcast, WarnerMedia e ainda a Amazon, que detém o Amazon Prime Video.O Morgan Stanley estima que só a Disney, por exemplo, veja o investimento alocado a conteúdos aumentar entre 35 a 40% em 2022. É expectável que os gastos da empresa com filmes e séries de televisão atinja os 23 mil milhões de dólares; incluindo os direitos de transmissão de conteúdos desportivos, o valor poderá aumentar, sendo na ordem dos 33 mil milhões.Já a Netflix, que continua a reter a maior quota de mercado do streaming em vários mercados, deverá gastar mais de 17 mil milhões em conteúdos no próximo ano - uma subida de 25% face aos gastos de 2021 e 57% acima dos 10,8 mil milhões de 2020.