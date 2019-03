João Vieira Pereira é o novo diretor do Expresso

A Impresa escolheu João Vieira Pereira para o cargo de diretor do Expresso. A notícia foi avançada pelo Observador e Eco e confirmada pelo Negócios.

David Dinis, que foi diretor do Público, TSF e Observador, vai ser o número dois da direção do semanário, que passa a integrar também Paula Santos, que até aqui tinha o cargo de editora executiva. Martim Silva, Miguel Cadete e Marco Grieco (diretor de arte) completam a direção que já integravam.

A subida de João Vieira Pereira ao cargo de diretor surge depois de Pedro Santos Guerreiro ter saído do jornal na semana passada. Ricardo Costa assumiu na altura o cargo interina e transitoriamente.

João Vieira Pereira está no Expresso desde 2006, sendo que antes foi diretor do Semanário económico e jornalista do Jornal de Negócios.

Pedro Santos Guerreiro era diretor do Expresso desde 2014, tendo antes disso liderado o Jornal de Negócios até 2013.