Ricardo Costa volta a assumir direção do Expresso após saída de Pedro Santos Guerreiro

Duarte Roriz

A Impresa revelou que "Ricardo Costa assume a direção do Expresso", depois "da decisão tomada entre a administração do Grupo Impresa e Pedro Santos Guerreiro, que deixa assim o cargo de diretor" da publicação, de acordo com o comunicado emitido.

"A nomeação de Ricardo Costa para assumir interina e transitoriamente a direção do Expresso foi feita tendo em conta o conhecimento que tem do jornal (integrou a sua direção entre 2009 e 2016), e pelo facto das redações do Expresso e da SIC partilharem o mesmo espaço", adianta o comunicado da Impresa.

"Pedro Santos Guerreiro manterá uma ligação com o jornal, como colunista", acrescenta.

Pedro Santos Guerreiro era diretor do Expresso desde 2014, tendo antes disso liderado o Jornal de Negócios até 2013.

A saída de Pedro Santos Guerreiro da direção do Expresso acontece depois do editor de política, Vítor Matos, ter pedido a demissão do cargo.

Pedro Santos Guerreiro já anunciou esta manhã à redação a sua decisão, disse fonte do jornal à Lusa.



De acordo com outra fonte da redação, a demissão de Vítor Matos "foi a gota de água" numa relação conturbada entre a direção e a redação do Expresso.

Vítor Matos pediu a demissão na segunda-feira à noite na sequência de um conflito com Pedro Santos Guerreiro, depois deste ter publicado um artigo feito por vários membros da redação e assinado em nome do editor de política do Expresso.

Estava prevista para hoje uma reunião do Conselho de Redação do jornal para discutir o assunto, mas Pedro Santos Guerreiro antecipou-se e demitiu-se.

Pelo menos um membro da direção do semanário pôs o lugar à disposição, segundo fonte do jornal.