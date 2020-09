Leonor Beleza e Arons de Carvalho indigitados para CGI da RTP

O Conselho de Opinião elegeu Leonor Beleza para ser indigitada como membro do Conselho Geral Independente (CGI) da RTP e o Governo escolheu Alberto Arons de Carvalho, de acordo com fontes oficiais das duas entidades."O Conselho de Opinião elegeu hoje Leonor Beleza para ser indigitada como membro do Conselho Geral Independente (CGI) da RTP SA", disse hoje à Lusa fonte do órgão.A antiga ministra e presidente do Conselho de Administração da Fundação Champalimaud é, assim, o nome escolhido pelo Conselho de Opinião da RTP para integrar o órgão que fiscaliza a administração da RTP.Por sua vez, "O Governo escolheu para seu representante no Conselho Geral Independente da RTP o professor Alberto Arons de Carvalho", refere o ministério da Cultura, referindo que "a escolha baseia-se no seu percurso ímpar na história da comunicação social portuguesa".

O CGI é composto por seis elementos: dois designados pelo Governo, dois pelo Conselho de Opinião da RTP e os restantes dois elementos cooptados pelos anteriores quatro. O modelo de funcionamento do CGI prevê um mandato de seis anos, com a substituição de três dos seis elementos a meio do mandato.