O EBITDA da dona da TVI decresceu 27%, passando de 19,4 milhões de euros para 14,2 milhões.



A nível das receitas, o grupo controlado pela espanhola Prisa registou uma subida de 1% nas receitas publicitárias, que ascenderam a 58,9 milhões de euros, enquanto as outras fontes de receita sofreram uma queda de 3%, para os 27,4 milhões.



Nos primeiros seis meses do ano, o investimento, medido pelo Capex, somou 2,6 milhões de euros, uma subida de 153% face a igual período de 2018. O grupo explica que grande parte deste valor respeita ao segmento de televisão, "sobretudo em virtude de investimentos em tecnologia de alta definição".



Televisão com queda ligeira



O segmento de televisão registou um decréscimo de 2%, para 70,27 milhões de euros, nos rendimentos operacionais no semestre em que a TVI perdeu a liderança de audiências para a SIC. As receitas de publicidade caíram 1%, para 47,3 milhões de euros.



Os gastos operacionais aumentaram 9%, totalizando 61,5 milhões de euros.



Esta área de negócio viu o EBITDA recuar 41%, para 8,7 milhões de euros.



Rádio brilha com resultado operacional a crescer 75%



A divisão de rádio e entretenimento, por contraste, apresentou uma subida de 23% nas receitas, para 12,1 milhões de euros, tendo os rendimentos com publicidade crescido 10%.



Os gastos operacionais diminuíram em 1%, fixando-se em 6,32 milhões de euros.



O EBITDA cresceu 65%, para 5,78 milhões de euros, enquanto o resultado operacional (EBIT) aumentou 75%, ascendendo a 5,13 milhões de euros.







