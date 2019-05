Media Capital passa de lucros a prejuízos no primeiro trimestre

A Media Capital – que controla a TVI, a Rádio Comercial e a produtora audiovisual Plural, entre outros ativos – reportou perdas de 1,38 milhões no primeiro trimestre deste ano, contra lucros de 1,9 milhões no período homólogo de 2018.



A contribuir esteve um aumento de 41% das depreciações e amortizações.



O Grupo Media Capital destaca que estes resultados estão em linha com o orçamentado para o primeiro trimestre (com menor impacto no ano, por força da sazonalidade), sendo de perspetivar que no final do ano corrente a performance do grupo esteja em linha com a verificada em anos anteriores.





"Os montantes investidos neste período foram superiores ao verificado em anos anteriores, e não são referência para o futuro. Acreditamos que terão um impacto positivo nos resultados do ano e na grelha da televisão já a partir de maio", explicou Rosa Cullel, CEO da Media Capital.