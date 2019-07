Luís Cabral é novo CEO da Media Capital. Pais do Amaral e Pires de Lima também saem

Luís Cabral, administrador executivo da Media Capital Rádios, vai suceder a Rosa Cullell como CEO do grupo dono da TVI, informou esta sexta-feira o grupo de media. Adicionalmente, o "chairman", Miguel Pais do Amaral, e António Pires de Lima renunciaram aos cargos no conselho de administração.





Rosa Cullell liderava o grupo Media Capital, controlado pela Prisa, desde 13 de julho de 2011. Segundo um comunicado do grupo, "a sucessão interna foi preparada ao longo dos últimos meses".

Luís Cabral, licenciado em Relações Públicas e Publicidade, está à frente da área de negócios de rádio da Media Capital há uma década. Antes, o novo CEO do grupo trabalhou no semanário O Independente, bem como em outras publicações que viriam a integrar a Media Capital. No final de 2003, assumiu a direção comercial da operação de publicidade exterior do grupo, a MCO.