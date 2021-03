Mário Ferreira tem agora um São Gabriel no Douro e só para americanos

Chama-se São Gabriel, tem capacidade para 100 passageiros e 37 tripulantes e já está atracado no cais de Vila Nova de Gaia à espera que as autoridades sanitárias levantem a interdição à navegação de turismo, em portos nacionais, para poder iniciar a temporada de cruzeiros fluviais.

Trata-se do 13.º navio hotel da Douro Azul, a maior operadora de cruzeiros fluviais em Portugal, que é controlada pelo empresário Mário Ferreira, o também maior acionista da Media Capital, a dona da TVI.

Leia Também Mário Ferreira mantém preço na OPA sobre Media Capital

O Sâo Gabriel, que foi construído nos estaleiros navais vianenses da West Sea, empresa do grupo Martifer, representou um investimento de 14 milhões de euros e "dirige-se exclusivamente ao mercado americano", revela a Douro Azul, em comunicado.

Leia Também Hotel de Mário Ferreira no Douro vai ser chumbado

"Após um ano de fraca atividade no Douro e que impossibilitou a estreia do São Gabriel em 2020, o mais recente e luxuoso navio-hotel da nossa frota fluvial já está em Gaia, juntamente com outros 12 navios da Douro Azul, para começar a operar, exclusivamente com turistas americanos, trazendo turismo qualificado para a região do Douro que tanto anseia pela retoma da atividade", afirma Mário Ferreira.

"Temos as nossas equipas prontas, os nossos navios preparados, e milhares de clientes, nacionais e estrangeiros, ansiosos por voltar a navegar no nosso Douro, com todo conforto e com o reforço da das condições de segurança a nível sanitário, cumprindo todas as determinações das autoridades portuguesas", enfatiza o CEO da Douro Azul.

A Douro Azul faz parte de um grupo que integra navios oceânicos e cruzeiros de expedição, entre outros negócios, operando ainda cerca de três dezenas de navios-hotel em rios pelo mundo fora, desde o Danúbio, o Reno e o Elba, passando pelo Nilo, Yangtzé e Mekong, na China.