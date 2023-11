Máxima regressa às bancas para celebrar 35 anos

A Máxima, que pertence ao mesmo grupo que o Negócios, celebra 35 anos marcados por jornalismo de qualidade, em temas da atualidade e questões humanistas, como a diversidade, a inclusão e a defesa das causas femininas. Para assinalar a data, a revista volta ao formato papel e chega às bancas com uma edição especial amanhã, quarta-feira.Este número, com 290 páginas de valor colecionável, estará disponível para compra nas bancas a partir de 15 de novembro, pelo preço de 6,90€. "Esta edição não é apenas uma celebração, mas a afirmação do nosso compromisso contínuo com o jornalismo de qualidade e com as figuras femininas – e não só – que estão a moldar o nosso mundo," afirma Rosário Mello e Castro, diretora da Máxima."São 35 anos, 290 páginas dedicadas a mulheres notáveis, como Graça Morais, Leïla Slimani ou Soraia Chaves, numa edição que celebra a diversidade e antecipa o futuro."Nesta edição comemorativa com duas capas distintas, a Máxima destaca ainda mulheres de renome em diversas áreas, entre elas Maria Teresa Horta, A Garota Não, Isabela Figueiredo ou Erika Lust. Inclui também uma entrevista da jornalista Maria Elisa, colaboradora de longa data, ao ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, e a perspetiva de Manuel Dias Coelho, ex-diretor executivo da Máxima, sobre as revistas femininas.