Media Capital considera oferta da Cofina "oportuna" e "condições adequadas"

O conselho de administração da Media Capital considera que a contrapartida oferecida pela Cofina na OPA é "adequada", ainda que admita que pudesse haver um "eventual aumento ou revisão em alta" do preço.

O conselho de administração da Media Capital já se pronunciou sobre a oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela Cofina, considerando que "a oferta é oportuna e que as respetivas condições são adequadas", de acordo com o comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Cofina, que é dona do Negócios, anunciou, no dia 21 de setembro, o lançamento de uma OPA sobre a dona da TVI, tendo oferecido uma contrapartida de 2,336 euros por cada ação da empresa, um valor que o conselho de administração da Media Capital considera "adequado".



"O conselho de administração entende ainda como adequado um eventual aumento ou revisão em alta da contrapartida da oferta, encontrando-se num intervalo de valorização da sociedade visada que se considera razoável e apropriado", adianta a mesma fonte.