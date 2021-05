Media Capital fecha acordo de licenciamento para criar CNN Portugal

O Grupo Media Capital anunciou esta segunda-feira, 24 de maio, a assinatura de um memorando de entendimento com o grupo Turner Broadcasting System Europe para um acordo de licenciamento que prevê a criação da CNN Portugal.

Fonte oficial adiantou à N-TV que "a TVI24 vai evoluir para a CNN Portugal". Isto é, a estação que ainda há poucos meses operou uma profunda reformulação da grelha de programas, vai desaparecer e ser substituída por este novo canal de notícias.





O novo canal de televisão será programado e operado pela dona da TVI, sob licença da cadeia americana, que também vai fornecer formação, consultoria e acesso aos conteúdos que integram o portefólio da CNN.

"Com este acordo abre-se um novo capítulo na história da televisão em Portugal, uma vez que se trata de uma parceria com uma das mais inovadoras, influentes e prestigiadas cadeias de televisão a nível mundial", lê-se no comunicado enviado à CMVM.

O grupo liderado por Luís Cunha Velho, que tem Mário Ferreira como maior acionista, remete mais informações e atualizações sobre este projeto em língua portuguesa para uma fase posterior, que se seguirá à "discussão com as autoridades reguladoras".

A Media Capital fechou o ano de 2020 com prejuízos de 11,09 milhões de euros , uma melhoria de 80% face às perdas de 54,72 milhões um ano antes. A contribuir esteve o resultado líquido positivo de 3,3 milhões no segundo semestre de 2020.(Notícia atualizada às 13:30 com informação sobre TVI24)