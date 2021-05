Media Capital reduz perdas para 11,46 milhões em 2020

A Media Capital fechou o ano de 2020 com prejuízos de 11,09 milhões de euros, uma melhoria de 80% face às perdas de 54,72 milhões um ano antes. A contribuir esteve o resultado líquido positivo de 3,3 milhões no segundo semestre de 2020.

"Em 2020, e decorrente da pandemia, os rendimentos de publicidade tiveram uma redução de 14%. Todavia, é de sublinhar o aumento de 12% no segundo semestre, quando comparado com o período homólogo de 2019, suportado pela recuperação do mercado publicitário no período após o primeiro confinamento e pela forte recuperação das audiências da TVI", destaca o grupo de media no comunicado das contas divulgado junto da CMVM.

Os rendimentos operacionais do grupo recuaram 17% para 137,6 milhões de euros (165,1 milhões em 2019), sendo que se verificou uma recuperação de 4,5% no segundo semestre.

Já os gastos operacionais, excluindo amortizações, depreciações, gastos com provisões e restruturações e perdas por imparidade de goodwill, registaram um decréscimo de 10%, passando de 146,5 para 131,4 milhões de euros.

Excluindo gastos com provisões, restruturações e perdas por imparidade de goodwill, o EBITDA consolidado do grupo foi positivo em 6,2 milhões, o que compara com 18,6 milhões em 2019. Mas a Media Capital sublinha "a forte recuperação no segundo semestre, no qual esta métrica ascendeu a 16,1 milhões (margem de 19,6%), mais que quadruplicando o valor do período homólogo de 2019".

Por seu lado, o resultado operacional (EBIT) foi de -9,2 milhões de euros, o que compara com -50,1 milhões em 2019.

Os resultados financeiros (líquidos) passaram de -2,2 milhões para -2,5 milhões, "por via de diferenças cambiais em 2020, que anularam a redução dos encargos com juros e contribuíram negativamente para o resultado financeiro".