Netflix dispara mais de 10% com efeito "La Casa de Papel" e "Stranger Things"

O número de subscritores aumentou nos EUA e disparou no resto do mundo, beneficiando com o sucesso das séries "La Casa de Papel" e "Stranger Things".

As ações da Netflix registam fortes subidas depois do fecho da sessão regular em Wall Street, beneficiando com os resultados do terceiro trimestre, que mostraram um crescimento acima do esperado na base de subscritores, sobretudo fora dos Estados Unidos.