N'Gunu Tiny negoceia compra do Jornal Económico e do semanário Novo

A Media9Par, empresa detida pelo empresário angolano N’Gunu Tiny, está em negociações avançadas para a aquisição do Jornal Económico e do semanário Novo, soube o Negócios. Os acordos, ao que tudo indica, devem ser fechados nos próximos dias.





A Media9Par é uma subsidiária do Emerald Group para a área da comunicação social e irá também integrar a Forbes Portugal e a Forbes Lusófona, cujos direitos de publicação já pertencem ao grupo.





A compra dos dois jornais, até agora detidos pela Megafin e a Lapanews, respetivamente, insere-se na estratégia desenhada por N’Gunu Tiny que visa a criação de um grupo de comunicação social lusófono de referência.





Neste sentido, os dois jornais irão passar por um reposicionamento visando a sua afirmação no espaço da lusofonia, com especial enfoque em temas como a transição climática e energética, a digitalização e a inovação social.





No caso do Novo foi dada a garantia de que irá manter a linha editorial de natureza liberal mas abrindo o jornal à sociedade civil.





O surgimento da Media9Par foi noticiado no início do mês de junho. Na altura, Raúl Bragança Neto, administrador do Emerald Group, explicava assim a finalidade desta subsidiária. "Vamos explorar a relação entre a economia e negócios e a política, com vista a fomentar e dar visibilidade a líderes e empresas que estejam a transformar o espaço lusófono em temas estruturantes como a transição climática e energética, a transformação digital e a inovação social".





Fora da Media9Par vai ficar a participação minoritária de 40% que o Emerald Group possui no Polígrafo desde 2018, bem como uma outra posição igualmente de 40% no Viral, um projeto lançado em 2021, em plena pandemia, para ajudar a combater a desinformação na área da saúde.





N’Gunu Olívio Noronha Tiny nasceu em 1977 e é licenciado em Direito pela Universidade Nova de Lisboa e investigador na London School of Economics (LSE). Começou a sua carreira na sociedade de advogados de Carlos Feijó, em Luanda, seguindo depois para Londres, onde foi cofundador e chairman da firma de serviços financeiros Eaglestone, até 2013. Além disso, ocupou os cargos de CEO do Banco Postal e administrador da De Beers Angola.





O Emerald Group, que criou em 2009, tem sede no Dubai International Financial Center é uma holding de investimentos detida na totalidade pelo empresário, focada nos setores financeiro e da energia e ainda no investimento de impacto e inovação social.