Nuno Santana deixa Media Capital e Miguel Osório regressa ao "board"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nuno Santana renunciou ao cargo de administrador da Media Capital, informa esta quinta-feira a dona da TVI em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A empresa liderada por Mário Ferreira informa que designou, por cooptação, a integração de Miguel Osório em substituição de Nuno Santana.Miguel Osório regressa, assim, ao "board" da empresa.Na curta nota, a administração da Media Capital "agradece a Nuno Santana todo o empenho e dedicação demonstrados no exercício do cargo".