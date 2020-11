Presidente da Media Capital diz que 2020 é "marcadamente muito difícil" mas grupo é "resiliente"

Leia Também Rendimentos operacionais da Media Capital caem 22% nos primeiros 10 meses

O presidente executivo da Media Capital, Manuel Alves Monteiro, considerou hoje que 2020 é "marcadamente um ano muito difícil", mas o grupo "soube ser resiliente" nos primeiros 10 meses do ano.Os rendimentos consolidados da dona da TVI desceram 22% até outubro deste ano, face a igual período de 2019, para 104,6 milhões de euros."Apesar de o ano 2020 ser marcadamente um ano muito difícil, o grupo soube ser resiliente e alcançou resultados operacionais e financeiros bastante positivos nestes primeiros 10 meses do ano", afirmou o presidente executivo, em comunicado.Entre janeiro e outubro, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) foi negativo em 6,8 milhões de euros, contra 13,3 milhões de euros um ano antes."O endividamento financeiro líquido, com uma redução significativa de 7,3 milhões de euros face a junho de 2020, o saldo de caixa, que no fecho de outubro se situou nos 16,5 milhões de euros, são demonstrativos da forma resiliente como o grupo atravessou este período de necessidade extrema de controlo de liquidez", acrescentou o presidente executivo.O EBITDA ajustado de gastos com reestruturação, nos últimos quatro meses, alcançou "um valor acima dos registados em 2019", refere a Media Capital."O controlo de gastos que o grupo tem em marcha faz-nos acreditar que tenderemos a fechar 2020 com um EBITDA ajustado de gastos com reestruturação a tender para o zero", salienta o gestor.Com a estabilização da nova estrutura acionista e a implementação da nova estratégia da Media Capital ""existe uma forte expetativa de o grupo recuperar níveis históricos de rentabilidade já exibidos em exercícios passados", concluiu Manuel Alves Monteiro.