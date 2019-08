Prisa confirma negociações com a Cofina para a venda da Media Capital

Um dia depois de ter sido noticiado que a Prisa e a Cofina estavam em negociações exclusivas para a venda da dona da TVI, a empresa espanhola emitiu um comunicado onde confirma as negociações.

O Expresso noticiou ontem que a Cofina está em "negociações exclusivas" para comprar a Media Capital, empresa que controla a TVI, uma informação que entretanto foi confirmada pelo Negócios.



Entretanto, ao final do dia a Cofina, que detém o Jornal de Negócios, emitiu um comunicado para o regulador onde confirmou as negociações.

Esta quinta-feira, já depois do mercado fechar e duas cotadas portuguesas terem ficado com a negociação suspensa todo o dia, a Prisa emitiu um comunicado onde confirmas as negociações.

"A Prisa comunica que mantém negociações em regime de exclusividade com a Cofina em relação a uma potencial venda à Cofina da participação acionista que a Prisa detém na sua filial cotada portuguesa Grupo Media Capital", revela o comunicado enviado para o regulador espanhol.

A Cofina é dona do Jornal de Negócios, Correio da Manhã, Record, CMTV, Sábado e outros meios. A Media Capital controla a TVI, a Plural e a Rádio Comercial, entre outras rádios.



Em 2017, a Altice apresentou uma proposta para comprar a Media Capital, mas o negócio não teve a "luz verde" da Autoridade da Concorrência portuguesa.





A Cofina obteve três milhões de euros de lucro no primeiro semestre deste ano, uma subida de 14,1% face a igual período de 2018. A Media Capital registou 5,9 milhões de euros de lucros no primeiro semestre, uma queda de 44% face aos 10,5 milhões registados um ano antes.



O jornal Expresso referiu na notícia de ontem que o memorando foi assinado pelo CEO da Cofina, Paulo Fernandes, há três semanas e que nesta altura as negociações estão a ser levadas a sério.