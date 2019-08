Cofina dispara 14,5%. Foram negociadas 10 vezes mais ações do que a média

O interesse da Cofina na compra da Media Capital fez disparar as ações da empresa de media liderada por Paulo Fernandes. Os títulos da Cofina dispararam quase 15%, tendo negociado 10 vezes mais ações do que a média dos últimos seis meses.

As ações da Cofina fecharam a sessão desta segunda-feira, 19 de agosto, a disparar 14,61% para 0,51 euros, tendo subido para níveis de julho. A sessão foi marcada por uma liquidez elevada, tendo trocado de mãos mais de 593 mil ações, o que compara com as 58,2 mil negociadas, em média, por dia, nos últimos seis meses.

Já as ações da Media Capital fecharam inalteradas nos 1,89 euros, tendo trocado de mãos 5.500 títulos, um volume igualmente muito acima da média (2.955 ações). A Media Capital, detida em quase 95% pela Prisa, é uma cotada muito pouco negociada, algo que se justifica pela reduzida dispersão de capital existente. A última vez que a dona da TVI negociou em bolsa foi a 23 de julho tendo, na altura, trocado de mãos 30 ações.



A justificar estes desempenhos estão as negociações exclusivas entre a Cofina e a Prisa, com vista à venda da Media Capital. A Cofina e a Prisa estão em negociações exclusivas sobre a compra da Media Capital, dona da TVI. Esta informação foi revelada na quarta-feira, 14 de agosto, pelo Expresso, e entretanto confirmada pelas duas empresas.