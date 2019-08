Cofina dispara mais de 10% com OPA à Media Capital no horizonte

As ações da Cofina seguem a somar 6% na sessão bolsista desta segunda-feira, 19 de agosto, num dia em que chegaram mesmo a disparar 10,11% para 0,40 euros, um máximo de 15 de julho.





Em menos de meia hora de negociação já tinham sido negociados 64.502 títulos da cotada, valor que compara com a média diária dos últimos seis meses de 53.992 títulos.





Esta segunda-feira assinala o regresso das ações da Cofina ao mercado, isto depois de a respetiva negociação ter estado suspensa, por decisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), nas sessões de quinta e sexta-feira e na última hora da sessão de quarta-feira.





Na quarta-feira, já depois de o Expresso ter avançado que a dona de títulos como o Negócios, Correio da Manhã e Sábado assegurara negociações exclusivas para a compra da Media Capital, a empresa que controla a TVI, os títulos da empresa liderada por Paulo Fernandes chegaram a valorizar um máximo de 6,71% para os 44,5 cêntimos, cotação em que seguiam a negociar até à suspensão decidida pela CMVM.





Nesse mesmo dia, a Cofina confirmou estar em conversações com a espanhola Prisa para a compra da TVI, porém foi apenas já na sexta-feira, e após o fecho da bolsa, que a cotada especificou que o acordo de negociações exclusivas tem uma duração de 30 dias mas pode ser prolongado.





A cotada liderada por Paulo Fernandes revelou ainda que se houver sucesso nas negociações com a Prisa, então avançará com a divulgação de um anúncio preliminar de oferta pública de aquisição OPA sobre as ações remanescentes da Media Capital, admitindo também a designação de um auditor externo para acompanhar o processo.



Na sequência do comunicado enviado pela Cofina ao regulador, a CMVM decidiu levantar a suspensão dos títulos da cotada, que assim já negociaram logo desde a abertura da sessão desta segunda-feira.