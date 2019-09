Prisa regista perda de 76 milhões com a venda da Media Capital

A Prisa revelou este sábado que chegou a acordo com a Cofina, dona do Negócios, para vender a posição que detém na Media Capital, através da Vertix. Em causa estão 94,69% do capital da dona da TVI. As empresas "subscreveram um contrato de compra e venda mediante o qual a Prisa transferirá para a Cofina a totalidade da sua participação na Vertix", revela a Prisa.





Os espanhóis da Prisa vão receber 170,6 milhões de euros pela participação que detêm na Media Capital, um valor bastante inferior ao acordado com a Altice em 2018. E também inferior ao valor registado nas contas, o que vai levar a uma menos-valia nas contas da empresa.

Assim, "segundo as estimativas da empresa, esta transação pressupõe uma perda estimada nas contas consolidadas da Prisa de aproximadamente 76,4 milhões de euros", explica a empresa espanhola num comunicado emitido este sábado.



A Cofina anunciou este sábado o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a Media Capital, numa operação que avalia a dona da TVI em 255 milhões de euros.





A Prisa está à frente da dona da TVI desde 2011, sendo que nos últimos anos tinha colocado a Media Capital entre os ativos a vender, nunca tendo conseguido fechar uma operação de alienação. Desde a tentativa falhada com a Altice, em 2018, a Prisa procedeu a uma profunda reestruturação do seu negócio em Espanha, que passou pela redução significativa da posição acionista da família Polanco.