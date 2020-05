"Nós não podemos delegar essa função pura e simplesmente nos fenómenos mais modernos das redes sociais, com o perigo que isso tem das 'fake news' e companhia", alertou o presidente do Grupo Renascença Multimédia.



"E por isso é fundamental garantirmos que as empresas de media possam funcionar", defendeu.



O presidente do Grupo Renascença Multimédia foi o último a ser recebido em audiência por Marcelo Rebelo de Sousa, de acordo com a agenda da Presidência.



Para terça-feira, estão previstas audiências à Global Media Group (GMG) (que tem o DN, JN e TSF, entre outros), Público, Observador On Time, Trust in News (detém a revista Visão, entre outros), Sociedade Vicra Desportiva (A Bola) e Newsplex (jornais Sol e i).



Estas audiências acontecem depois de, na véspera do 25 de Abril, Marcelo Rebelo de Sousa ter recebido o Sindicato dos Jornalistas e associações representativas do setor, que traçaram o quadro do estado atual da crise da comunicação social, que se agravou na sequência do impacto da pandemia do novo coronavírus.



No domingo, numa nota em que assinalou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, Marcelo Rebelo de Sousa renovou o apelo para que o Estado apoie a comunicação social, considerando que deve fazê-lo "de forma transparente e não discriminatória".



O chefe de Estado sublinhou que, "sem informação livre e plural, não há democracia".

