Rosália Amorim é a nova diretora da TSF

Leonídio Paulo Ferreira assume agora a direção interina do jornal.



A administração da Global Media informou o Conselho de Redação da TSF que Rosália Amorim vai ser a nova diretora editorial da rádio. O Negócios sabe que a informação foi veiculada através de um comunicado interno enviado pela recém-nomeada administração do grupo aos trabalhadores da empresa.O comunicado não faz qualquer referência Rui Gomes, que foi anunciado há poucas semanas como o novo diretor-geral.Artur Cassiano foi o nome escolhido pela administração da Global Media para assumir pasta de subdiretor da TSF, regressando à rádio onde esteve durante muitos anos. Estas novidades surgem um dia depois de uma greve histórica, que registou 100% de adesão, e que deixou a antena da rádio sem nenhum trabalhador nos microfones e no site.A greve desta quarta-feira foi a primeira em 35 anos de história da estação. Os trabalhadores queixam-se de atrasos no pagamento dos salários, exigem aumentos salariais e insistem no apoio ao ex-diretor Domingos Andrade, substituído pela administração da empresa.Com a saída de Rosália Amorim do DN, o jornalista