Trabalhadores da TSF manifestam "preocupação" com desenvolvimentos na Global Media

Os membros eleitos do Conselho de Redação, a Comissão Mista e os delegados sindicais da TSF manifestaram hoje preocupação com os desenvolvimentos na Global Media, que culminou com a saída de Domingos de Andrade do Conselho de Administração do grupo.De acordo com a posição enviada ao presidente do Conselho de Administração da Global Media, a que a Lusa teve acesso, o Conselho de Redação, a Comissão Mista e os delegados sindicais da TSF expressam "a mais viva preocupação face aos últimos desenvolvimentos na GMG [Global Media Group], nomeadamente o processo que culminou com a saída de Domingos de Andrade do Conselho de Administração"."Em nome da TSF, estes órgãos representativos sublinham que o percurso da atual direção se tem pautado pelo respeito absoluto pela autonomia da redação e pela liberdade editorial, marcas fundamentais desta Rádio, sendo ainda de vincar os esforços realizados na tentativa de dotar a redação de meios humanos e de melhorar as remunerações", pode ler-se.Estes órgãos manifestam "inequívoco apoio à direção da TSF e, em especial, ao diretor Domingos de Andrade", defendendo "que, dentro de um quadro adverso e de muitas limitações, tem conseguido não só registar melhorias na situação financeira da rádio, mas, sobretudo, imprimir uma dinâmica de recuperação do prestígio da marca TSF, fundamental para a GMG".Os representantes explicam que "os últimos desenvolvimentos serão analisados em plenário de trabalhadores da TSF, marcado para a próxima segunda-feira, dia 11 de setembro, pelas 12 horas, e de onde deverá sair uma posição ainda mais abrangente".A Global Media anunciou esta quarta-feira que José Fafe, Diogo Agostinho e Filipe Nascimento foram nomeados membros do Conselho de Administração do grupo, após a saída de Domingos Andrade e António Saraiva.