RTP África vai estar disponível na TDT e será criado o canal do Conhecimento

O secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media disse hoje que o Governo decidiu seguir a decisão do parlamento que propõe a inclusão de dois canais públicos na TDT, a RTP África um canal do Conhecimento.Nuno Artur Silva (na foto) falava na audição conjunta das comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e de Cultura e Comunicação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021)."De facto, o que nós fizemos foi seguir no fundo a decisão da Assembleia [da República] que propunha que os dois canais disponíveis no primeiro MUX [bolsa de canais] da televisão digital terrestre ficassem no serviço público da RTP", disse o governante, em resposta a uma questão do CDS-PP."Portanto, nós seguimos essa recomendação e vamos proceder à decisão de atribuir esses dois canais livres ao canal RTP áfrica e a um canal do Conhecimento", acrescentou.Relativamente ao canal RTP África, "este vai contribuir para uma melhor inclusão das comunidades afrodescendentes em Portugal e reforçará também a ligação entre Portugal e os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa", salientou.No fundo, "será um canal que servirá também para incrementar o panorama cultural português e reforçar a de política da língua, reforçar a divulgação. Parece-nos essencial, do ponto de vista da inclusão social face às comunidades de afrodescendentes em Portugal", reiterou Nuno Artur Silva.O secretário de Estado destacou que se trata de um canal que "já existe" e que os custos da sua inclusão na plataforma de televisão gratuita TDT "serão bastante pequenos e perfeitamente comportáveis dentro do orçamento da RTP para este ano".Já no que respeita ao canal do Conhecimento, "o projeto é que ele seja articulado e desenvolvido com a contribuição das universidades e é um projeto que obviamente carecerá de desenvolvimento".Ou seja, a RTP depois criará "certamente um grupo de trabalho para desenvolver, que incluirá diferentes parceiros", acrescentou.Atualmente, estão disponíveis na TDT a RTP1, RTP2, SIC, TVI, RTP3, RTP Memória e o canal Parlamento (AR TV)As emissões da RTP3 e RTP Memória arrancaram em sinal aberto (TDT) em dezembro de 2016."Criaremos também um grupo de trabalho para poder refletir sobre o futuro da TDT no contexto de oferta audiovisual atual para poder discutir o que poderá ser o futuro da TDT", concluiu o governante.