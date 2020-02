Depois da TVI, com um share de 13,9%, surge em terceiro lugar a RTP1, com um share de 13,4%. A fechar as contas entre os canais presentes na TDT (Televisão Digital Terrestre) estão os restantes canais da RTP - RTP2, RTP3 e RTP Memória - que juntos acabaram o ano de 2019 com uma média anual de 3,1% de share.

Em janeiro, o grupo Impresa, que detém também o semanário Expresso, anunciou a contratação do humorista Ricardo Araújo Pereira , que estava vinculado à Media Capital, dona da TVI, e anunciou a transmissão de um dos programas mais vistos da TVI24, o Governo Sombra, que estreou no dia 10 de janeiro na estação de Paço de Arcos.No período da manhã (entre as 08h e as 14h), a SIC manteve a liderança com um share de 23,7%, impulsionado pelo "Programa da Cristina", que ocupa grande parte deste período, com um share de 29,8% e uma audiência média de 4,8%, o que corresponde a 453 mil e 300 telespetadores.À tarde, a estação de Paço de Arcos continuou a ser a mais vista, com 18,1% de share, destacando-se o desempenho do programa de Júlia Pinheiro com 18% de share. Entre os jornais das 20h, o "Jornal da Noite" da SIC foi também o mais visto, no universo dos canais generalistas, com 22,6% de share. No ano passado , a estação televisiva do grupo Impresa já tinha liderado as audiências com um