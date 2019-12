SIC reforça liderança nas audiências

A estação de televisão da Impresa reforçou a liderança no ranking das audiências, conquistando um share médio de 20,4%, em novembro, o que representa o "melhor mês do ano", salienta a empresa em comunicado. A SIC conseguiu reforçar a sua posição, num mês em que os três canais em sinal aberto aumentaram as audiências.

A TVI também aumentou o share de audiências para 14,1%, mas como o crescimento face a outubro foi inferior ao da SIC a distância entre as duas estações de televisão aumentou.

A RTP continua a ser o terceiro canal de televisão generalista em termos de share, com uma quota de 13,6%, aproximando-se mais da estação de Queluz.

A SIC realça em comunicado que "é líder há 10 meses consecutivos e lidera no ano de 2019 com 19,1% de share."