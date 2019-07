SIC lidera audiências no primeiro semestre e alarga distância para a TVI

O "share" obtido pela SIC em junho foi 4,5 pontos percentuais acima do registado pela TVI. No acumulado do primeiro semestre a diferença foi de 1,7 pontos percentuais.

O canal de televisão da Impresa chegou a junho com uma audiência acumulada no semestre de 19%, quase dois pontos percentuais acima da TVI (17,3%), a quem roubou a liderança no arranque deste ano.