SIC soma em julho sexto mês como líder de audiências

A SIC manteve a liderança de audiências televisivas em julho, o que sucede pelo sexto mês consecutivo, informou esta quinta-feira a estação do grupo Impresa. O canal é também líder no acumulado do ano.

A SIC manteve a liderança de audiências televisivas em julho, o que sucede pelo sexto mês consecutivo, informou esta quinta-feira, em comunicado, a estação da Impresa. A SIC lidera as audiências acumuladas no ano com 18,9% de "share".