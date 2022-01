Sites do Expresso e SIC pirateados. Hackers exigem resgate

Os sites do jornal português Expresso, da SIC, SIC Notícias e Blitz foram atacados por um grupo de hackers, conhecido como o Lapsus Group, na madrugada deste domingo, que exigem o pagamento de um resgate para a desbloquear o acesso aos sites.





Na página do Twitter do jornal, o Lapsus Group, que foi o mesmo que atacou o sistema informático do Ministério da Saúde brasileiro, no mês de dezembro, publicou um link do Telegram com a legenda "Lapsus$ é oficialmente o novo presidente de Portugal".





Em causa está um tipo de ataque informático conhecido como ransomware, que restringe o acesso a um sistema infetado, exigindo um pagamento em troca do desbloqueio dos serviços.



Num comunicado lido na manhã deste domingo na SIC Notícias, o grupo Impresa - que detém a SIC e o Expresso - confirmou o ataque informático, adiantando que "algumas das suas páginas nasneg redes sociais estão, temporariamente, indisponíveis, aparentemente alvo de um ataque informático". O grupo de comunicação social garante ainda que "estão a ser desencadeadas ações no sentido de resolver a situação."