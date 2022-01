A direção de informação do jornal Expresso, cujo site, juntamente com o de outras publicações do Grupo Impresa, foi alvo de um ataque de hackers , emitiu um comunicado onde avisa os seus leitores para não abrirem um email em nome do semanário com o título "BREAKING Presidente afastado e acusado de homicídio", alertando que a mensagem não é da autoridade do meio de comunicação.

No seguimento do ataque informático que o Expresso foi alvo, foi enviado um email com o subject: "BREAKING Presidente afastado e acusado de homicídio" cuja autoria não é do EXPRESSO. Recomendamos que o apague", adianta uma nota da direção do Expresso.

O mesmo comunicado adianta que, "num atentado nunca visto à liberdade de imprensa em Portugal na era digital, os sites do EXPRESSO e da SIC, bem como algumas das suas redes sociais, foram esta manhã alvo de um ataque informático".

O grupo Impresa adianta ainda que "tem trabalhado com as autoridades competentes, nomeadamente com a Polícia Judiciária e com o Centro Nacional de Cibersegurança, e apresentará uma queixa-crime". Enquanto não conseguem desbloquear os sites deste ataque, Expresso e SIC continuam a publicar notícias através das suas redes sociais.