Youtube aumenta publicidade para convencer utilizadores a novo serviço de música pago

O YouTube vai aumentar os anúncios que surgem durante a visualização de vídeos, em especial de música, uma novidade que faz parte de uma estratégia da empresa para convencer os utilizadores a pagar por um serviço online de música que será ainda lançado no site, propriedade da Google desde 2006.





"Os utilizadores que tratam o Youtube como um serviço de música vão passar a encontrar mais anúncios no meio dos períodos de utilização do site", afirma Lyor Cohen, líder do segmento de música da empresa, citado na Bloomberg. E acrescenta ainda que "as pessoas não vão ficar felizes ao estarem a ouvir uma música e logo depois surgir um anúncio".





Com esta medida, o YouTube pretender, realça a Bloomberg, silenciar o "ruído" que há sobre o prejuízo sofrido pela indústria de música, isto porque a empresa é criticada por transmitir vídeos que violam os direitos de autores, não pagando o suficiente aos artistas nem às editoras discográficas.