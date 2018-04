Quase 3,9 milhões de portugueses ouvem música online

Bloomberg

Segundo o Bareme Internet 2017 da Marktest, 3,87 milhões de residentes em Portugal Continental com 15 ou mais anos afirmam ouvir música online. Este valor representa 45,2% do universo em análise.

Este hábito ganhou bastante força nos últimos sete anos, tendo aumentado em 91% o número de utilizadores. Esta subida coincide com o aparecimento de novas plataformas de streaming oferecendo uma selecção de músicas cada vez mais vasta.

Como seria expectável, existem profundas diferenças entre os vários escalões etários. Assim, enquanto a audição de música online é práctica para 92,1% dos jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos, entre os residentes com mais de 64 anos apenas 4,5% afirma ouvir música na internet.

A análise realizada teve como base os resultados de 2017 do estudo Bareme Internet da Marktest. Este estudo analisa o universo constituído pelos residentes no Continente com 15 e mais anos.