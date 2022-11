Negócios é cada vez mais líder da imprensa económica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Jornal de Negócios é cada vez mais líder no segmento da imprensa económica. Segundo os dados da APCT ­ (Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação) o Negócios, de janeiro a setembro, registou um "share" de 63% enquanto o Jornal Económico se fica pelos 37%.





No mesmo período do ano passado, o Negócios ocupava igual posição, embora com uma distância menor para o Económico, 51% contra 49%.





O Jornal de Negócios está em primeiro lugar face ao Jornal Económico, em todas as categorias analisadas pela APCT, circulação paga digital, circulação paga total e circulação total.





O Negócios agradece aos assinantes das suas plataformas, digital e impressa, e aos leitores, a preferência que é materializada nestes indicadores.