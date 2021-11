Tresmares Capital entra em Portugal com mira em PME de elevado potencial de crescimento

A Tresmares Capital, uma plataforma independente de financiamento – apoiada pelo Banco Santander – criada em 2019, em Madrid, acaba de entrar no mercado português.

O objetivo da plataforma é apoiar investimentos em pequenas e médias empresas (PME) "que se distingam pelo seu caráter disruptivo e que acrescentem valor ao sector onde atuam", sublinha em comunicado. Entre estas estão, por exemplo, as empresas que apostam em áreas como a economia circular/embalagens recicladas, ingredientes naturais ou cuidados de saúde avançados.

"Com produtos flexíveis e soluções à medida de cada uma (dívida tradicional, direct lending, ações preferenciais e private equity), o investimento da Tresmares Capital permite acelerar o desenvolvimento destas empresas, destinando os fundos a projetos de crescimento orgânico e inorgânico", refere. Dentro deste objectivo, um elemento chave será o de apoiar os private equity locais com soluções de capital ajustadas a cada situação.

Ser a plataforma referência de financiamento alternativo para PME é o grande propósito da Tresmares Capital.

O método desenvolvido por esta plataforma para identificar tendências de mercado e empresas com alto potencial de crescimento resulta de uma combinação assente em inteligência artificial e análise de dados. Entre as empresas com potencial destacam-se aquelas que estão presentes em sectores de elevado crescimento, que apresentem crescimentos de faturação de dois dígitos (a longo prazo) e que tenham alcançado um EBITDA de um milhão de euros.

"Portugal é o segundo país europeu com mais PME e muitas delas estão a criar um novo paradigma dentro de setores que até aqui eram considerados ‘tradicionais’. Portugal tem vindo a posicionar-se como uma referência neste tipo de disrupções no contexto europeu, sendo um dos países onde a performance de inovação mais cresceu desde 2012", destaca Filipe Rodrigues, director de investimentos da Tresmares Capital para Portugal.

"A nossa aposta neste mercado está em linha com aquilo que temos vindo a procurar no universo das pequenas e médias empresas desde que começámos a actividade no final de 2019. Primeiro em Espanha, onde conseguimos investir – desde 2020 – em 27 empresas, e agora em Portugal onde concluímos a primeira operação de financiamento no início de outubro no contexto da compra da Gardengate pela Equistone", acrescenta.