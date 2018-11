Fundo 200M já aplicou 26 milhões de euros

O Fundo 200M, no qual o Estado acompanha o investimento de privados em start-ups, já aplicou 26 milhões de euros em projectos, revelou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, destacou esta sexta-feira que até final do ano o programa Portugal 2020 irá transferir dois mil milhões de euros para as empresas até ao final deste ano. Isto no âmbito de investimentos num valor de nove mil milhões de euros.





Siza Vieira apresentou estes números em resposta às acusações do PSD de que a taxa de execução dos fundos comunitários se encontram em níveis baixos.



O Fundo 200M arrancou no final de Setembro, com uma dotação de 100 milhões de euros de dinheiros públicos para acompanhar igual montante de investimento privado.